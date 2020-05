Salute e benessere

Dieta colorata: ecco come dimagrire con fitonutrienti e licopene Dieta colorata: ecco come dimagrire con fitonutrienti e licopene

La dieta colorata per dimagrire in salute grazie ai fitonutrienti e al licopene è semplice da seguire. Si basa sul consumo di moltra verdure e frutta. La dieta colorata consiste nel portare a tavola ogni giorno frutta e verdura colorata scegliendo i 5 colori-base (bianco, giallo-arancio, rosso, verde, blu-viola). Lo suggerisce anche uno studio dell’Amerina’s Phytonutrient Report. I ricercatori sostengono che seguire unda dieta colorata aiuta il sistema immunitario a funzionare meglio e a difendere l’organismo da influenza e raffreddori.Ma quali sono gli alimenti che non devono mancare mai nella dieta colorata e quali sono quindi qualli ricchi di fitonutrienti e licopene? I fitonutrienti e il licopene si trovano nei vegetali e variano a seconda del colore di frutta e verdura: dal rosso di pomodori, radicchio, melograni e lamponi arriva ad esempio il licopene, dal giallo-arancio di carote, patate dolci e ananas si prendono beta-carotene e luteina. Sempre secondo lo stesso rapporto, però, moltissime persone non «colorano» abbastanza la propria dieta: otto su dieci, almeno negli Stati Uniti, non introducono fitonutrienti a sufficienza proprio perché non mangiano abbastanza colorato.Conta insomma non soltanto la quantità di frutta e verdura che si porta in tavola, ma anche il suo colore. Il blu-viola di melanzane e mirtilli è la «tinta» più trascurata, visto che quasi il 90 per cento delle persone non riesce a introdurla in quantità adeguate; l'86 per cento mette poco bianco nella dieta e il 78 per cento non colora abbastanza di rosso e giallo-arancio i propri pasti. Solo col verde di lattughe e simili le cose vanno un po' meglio, e la percentuale di chi non ne consuma abbastanza scende (si fa per dire) attorno al 70 per cento. Un mezzo disastro che anche da questa parte dell'oceano non è molto dissimile, per quanto da noi, grazie alla tradizione mediterranea, le cose vadano un po' meglio.Quindi per dimagrire in salute si può seguire la dieta colorata ogni giorno o la famosa dieta Mediterranea dove non mancano alimenti ricchi di fitonutrienti e licopene.