Dieta, 72 ore per dimagrire 2 kg: ecco com'Ã¨ facile

Dieta, 72 ore per dimagrire 2 kg: ecco com'è facile

La dieta delle 72 ore per dimagrire fino a 2 kg è facile. Si tratta di una dieta detox lampo che prevede un regime alimentare low carb ovvero ricco di proteine.La dieta delle 72 ore per perdere peso non è adatta a tutti in quanto molto restrittiva e soprattutto non deve essere seguita oltre le 72 ore. Ma vediamo cosa si mangia nelle 72 ore per dimagrire fino a 2 kg. Ecco il menù esempio dei 3 giorni. Primo giorno: colazione un caffè e una tazza di latte parzialmente scremato con massimo un cucchiaio di zucchero. Spuntino: una tisana. Pranzo: tonno sott’olio con pomodori, oppure con fagiolini o insalata.Merenda: 10 grammi di cioccolato fondente. Cena: petto di pollo con insalata oppure carpaccio di salmone affumicato con insalata. Secondo giorno: colazione come il primo giorno oppure un vasetto di yogurt magro o greco con una tazza di caffè senza zucchero. Spuntino: frutta fresca. Pranzo: pomodori e mozzarella, con anche un’insalata. Cena: 100 grammi di fesa di tacchino oppure 140 grammi di pesce e come contorno spinaci. Terzo giorno: colazione è possibile scegliere una delle due alternative del menu del secondo giorno. Per lo spuntino mattutino un infuso allo zenzero. Per pranzo pesce con insalata.Per lo spuntino pomeridiano uno yogurt magro. Per cena un uovo sodo con una mozzarella da 100/125 grammi. Durante la dieta delle 72 ore è importante bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e tisane drenanti.