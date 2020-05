Vittoria, Nello Dieli: sospeso servizio consegna farmaci

Attualità

Vittoria - Sospeso a Vittoria il servizio, curato dalla Protezione Civile, di consegna a domicilio, a pazienti affetti da patologie ‘importanti’, di farmaci, presidi sanitari, dispositivi, materiali per medicazioni, ed altro, utili e necessari per le cure giornaliere. La segnalazione arriva da Nello Dieli, di “Vittoria che cambia” che ricorda come l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, al fine di poter venire incontro alle reali esigenze di questi pazienti “fragili” ed evitare loro spostamenti e possibili assembramenti nelle farmacie territoriali per il consueto approvvigionamento, ha stipulato un accordo con le Protezioni Civili dei Comuni della provincia che impegnava quest’ultime a provvedere alla consegna a domicilio di quanto necessario.La consegna a domicilio da parte della Protezione Civile ha avuto inizio in tutta la provincia circa giorno 15 di marzo e sta continuando anche per il mese di maggio tranne per il comune di Vittoria dove la Protezione Civile ha stranamente sospeso il servizio. L’esponente di “Vittoria che cambia” chiede pertanto “come mai questo importantissimo servizio, che ha impegnato non solo la Protezione Civile di Vittoria e le associazioni di volontariato ma anche la Farmacia Territoriale cittadina, sia stato improvvisamente interrotto comportando non pochi disagi a tutti i pazienti affetti da patologie importanti che fino a qualche giorno fa si sono sentiti “protetti” dal servizio stesso”.Nello Dieli conclude ricordando che “la Fase 2 va affrontata con una determinazione maggiore rispetto a come abbiamo affrontato questi due mesi di loockdown. E’ necessario continuare ancora di più nel rispetto pedissequo delle regole, della distanza sociale e dell’utilizzo delle mascherine e, pertanto, il funzionamento di questo servizio di “consegna a domicilio” dei presidi sanitari assume una rilevanza ancora più importante per “proteggere” questi nostri concittadini che giornalmente combattono la loro malattia”. Pertanto rivolge una sollecitazione ai Commissari “in quanto responsabili della Protezione Civile di Vittoria, a voler intervenire, nel più breve tempo possibile, per ripristinare un servizio di così vitale importanza e così ridare la giusta serenità a questi pazienti”. (da.di.)