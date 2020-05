Dieta del tonno e pompelmo per dimagrire, ecco come perdere 4 kg: menÃ¹

Salute e benessere

La dieta del tonno per dimagrire 4 kg in 5 giorni è depurativa e drenante. Si basa sul consumo di tonno e di molta frutta e verdura che facilitano la perdita di peso. La dieta del tonno è ideale a maggio periodo in cui ci si prepara per la prima prova costume. La dieta del tonno è una dieta ideale anche per perdre i chili di troppo accumulati durante la quarantena legata all’emergenza Covid 19 che ha costretto molti italiani a rimanere a casa inattivi e senza la corsa frenetica per andare a lavoro tutti i giorni.Ma vediamo in uno schema esempio di menù di due giorni cosa si mangia nella dieta del tonno. Primo giorno: colazione con una tazza di caffè o tè, 1/2 pompelmo o succo di pompelmo e una fetta di pane tostato con burro di arachidi. Pranzo: Insalata preparata con 150 grammi di tonno, 1 cetriolo tagliato a fette, 3 pomodorini, 1 cucchiaino di mais. A fine pasto 1 tazza di caffè o tè. Merenda: un succo di pompelmo. Cena: 100 grammi di arrosto di manzo, 200 grammi di verdura al vapore, 200 grammi di carote grattugiate con qualche goccia di limone, 1 mela media e 1 tazza di caffè o tè.Secondo giorno: colazione con una tazza di caffè o tè, 1 uovo sodo, 1 toast, 1 banana. Pranzo: 200 grammi di tonno, 5 cracker, 1 tazza di caffè o tè.Merenda: un succo di pompelmo. Cena: 200 grammi di petto di pollo, 100 grammi di spaghetti, 200 grammi di broccoli, 1 tazza di caffè o tè. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta, soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie importanti.