Dieta del gelato fa dimagrire veramente 2 kg in 4 giorni?

La dieta del gelato per dimagrire fino a 2 kg in 4 giorni, è ideale con l’arrivo del primo caldo. Si tratta di una dieta che naturalmente non prevede il consumo di chili di gelato ma piccole "palline" piccole di gelato da mangiare durante il giorno. La dieta del gelato non è adatta a tutti ed è vietata soprattutto a chi soffre di diabete o altre patologie importanti. Ad ogni modo ricordiamo che lo schema che elenchiamo di seguito è puramente indicativo e che non può essere seguito senza aver chiesto prima il parere del proprio medico.Ma vediamo cosa si mangia nella dieta del gelato in un esempio di menù dettagliato. Primo giorno: colazione un bicchiere di latte parzialmente scremato, caffè a piacere, un cucchiaino di zucchero, due fette biscottate. Spuntino: due albicocche o un succo di frutta. Pranzo: Un gelato confezionato del tipo biscotto o cornetto; oppure cocomero g 400 o una pesca. Pomeriggio: Un ghiacciolo. Cena: Secondo piatto: bresaola g 80, rughetta, quantità a piacere con un cucchiaino extravergine di oliva; Pane: g 40 o un pacchetto di crackers da g 25.Secondo giorno: colazione uno yogurt da g 125 anche alla frutta da latte parzialmente scremato; g 20 di cereali. Spuntino: una banana o una pesca. Pranzo: una coppa di macedonia con gelato alla crema e/o con panna; una, due cialde.Pomeriggio: un Frozen yogurt piccolo alla frutta. Cena: orata o spigola o rombo con g 200 di patate al forno. Terzo giorno: colazione un bicchiere di latte parzialmente scremato, caffè a piacere, tre biscotti (g 30 circa). Spuntino: g 200 di ananas o una pesca. Pranzo: prosciutto crudo g 80; melone g 500; pane g 40. Pomeriggio: due bon bon. Cena: una coppa di gelato con due cialde. Più tardi: un frullato preparato con latte parzialmente scremato e g 250 di frutta fresca di stagione.Quarto giorno: colazione un succo di frutta e una merendina. Spuntino: una pera o una pesca. Pranzo: un cono di gelato artigianale secondo i gusti, anche con panna; Pomeriggio: un pacchetto di cracker da g 25 o g 200 di ciliege. Cena: una coscia di pollo con sovraccoscia senza pelle con insalata o melanzane con 2 cucchiaini di olio extravergine di oliva e pane g 40; un ghiacciolo.