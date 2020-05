Tecnologie

WhatsApp, scoperto il trucco per leggere messaggi in segreto: ecco come

Roma – Leggere i messaggi su WhatsApp senza accedere e in segreto è possibilie? Si, scoperto un trucco. Si tratta di un trucco semplice, che permette però di leggere tutti i messaggi senza accedere all’applicazione. Sarà possibile preservare la propria privacy grazie ad un’app esterna chiamata Unseen. Quest’app, sincronizzata a WhatsApp, permetterà all’utente di leggere qualsiasi messaggio, senza però rivelare l’ultimo accesso agli altri contatti.Insomma un’applicazione in grado di intercettare tutti i messaggi, permettendo all’utente di leggerli esternamente. Solamente in questo modo, l’ultimo accesso non si aggiornerà mai e non risulterete mai online.