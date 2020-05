Dieta detox del riso: ecco come perdere peso in 3 giorni: menÃ¹

Salute e benessere

La dieta detox del riso dei 3 giorni può far dimagrire fino a 2 chili. La dieta detox del riso ha un'azione drenante e purificante e assicura ottimi risultati, ma prevede di mangiare solo riso. E’ una dieta che non deve essere seguita oltre i 3 giorni in quanto molto restrittiva. La dieta del riso non è adatta a tutti e soprattutto non è adatta a chi soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete. Ad ogni modo è sempre raccomandato chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa dieta o qualsiasi altra dieta.Per facilitare il dimagrimento con la dieta detox del riso bisognerebbe scegliere il riso integrale, e a volte alternarlo con cereali come orzo, miglio o segale. Chi vuole evitare il glutine può usare invece la quinoa, un alimento perfetto per nutrire con poche calorie. Il riso è un alimento leggero, disintossicante e grande alleato per problemi di diverso tipo. Ha, infatti, nella sua versione classica, un effetto astringente oppure, se si sceglie la varietà integrale, di stimolo all’evacuazione intestinale.Il riso è un alimento disintossicante, perfetto per aiutarti in una dieta detox, soprattutto quando hai bisogno di rigenerarti. Il riso integrale, per esempio, è molto ricco di fibre, aiuta la digestione e in particolare è un ottimo alleato contro la costipazione. Bisogna scegliere il riso giusto, ovviamente, e cioè quello integrale. Il riso bianco bollito, invece, come sanno tutte le nonne, è molto efficace contro la diarrea, grazie alla grande quantità di amido in esso contenuto. Le proteine del riso sono povere di tossine e di glutine, e questo lo rende un alimento perfetto anche per i celiaci, e per chi vuole seguire una dieta senza glutine.È noto invece che il riso rosso e il riso nero (o riso Venere) sono un alleato contro l'ipertensione, aiutando a regolare la pressione del sangue, e contro il colesterolo alto. L'aiuto nella digestione e il contributo contro il colesterolo, oltre al potente effetto depurante, rendono il riso l'alimento ideale per una dieta ad hoc. Ma vediamo cosa si mandia nella dieta detox del riso die 3 giorni: colazione con crema di riso dolce (riso bollito in molta acqua e frullato), con un pizzico di miele o con contorno di frutti rossi.Pranzo: riso integrale bollito in molta acqua, da far assorbire quasi per intero (perché anche l'acqua di cottura del riso andrebbe consumata) + un filo d'olio extravergine d'oliva + un frutto. Cena: minestra di riso (o quinoa, oppure orzo) condita con verdure lessate a parte.