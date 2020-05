Salute e benessere

Dieta della carota come dimagrire 2 chili in 3 giorni: contro colon irritabile Dieta della carota come dimagrire 2 chili in 3 giorni: contro colon irritabile

La dieta della carota dei 3 giorni può far dimagrire fino a 2 kg. La carot è un ortaggio arancione ricco di elementi nutritivi. In particolare la carote, alimento sempre presente nelle diete, contiene: acqua, fibre, potassio, fosforo, calcio, magnesio, selenio, ferro, zinco, rame e vitamite A,B,C ed E. Le carote fanno bene perché hanno un potere tonificante, remineralizzante e purificante. Inoltre, stimolano la diuresi e l'eliminazione delle tossine. Inoltre le carote calmano il colon irritabile, stimolano l'arrività del fegato e sono perfette per coloro che hanno problemi di anemia.In conclusione, le carote non fanno ingrassare, se consumate nelle maniera corretta, senza eccedere, prediligendo quelle crude e abbinando quelle cotte ad una fonte proteica, non influiscono sul peso corporeo, ma, al contrario, apportano enormi benefici al nostro organismo. Le carote contengono 41 calorie per 100 grammi di alimento e quindi non fanno ingrassare. Ma vediamo un esempio di menù della dieta della carota: Colazione: un bicchiere di succo di carota. Spuntino di metà mattina: infuso di carota con qualche erba aromatica e poco sale.Pranzo: carote grattugiare crude condite con olio, limone e poco sale o carote lessate al vapore ed eventualmente ridotte in purea. Merenda: un bicchiere di succo di carota. Cena: insalata di verdure miste e carota e una macedonia di frutta senza zucchero. Seguire la dieta della carota inoltre fa bene alla salute in quanto con la pectina riduce l’assorbimento intestinale di colesterolo e contrasta efficacemente la formazione di radicali liberi e, quindi, l’invecchiamento. La carota potenzia anche le difese immunitarie e grazie alle sue proprietà fa bene alla vista e alla pelle.