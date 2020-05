Bonus vacanze fino a 500 euro per le famiglie: ecco a chi spetta

Italia

Roma – Bonus finoa 500 euro per le vacanze. E’ tra i tanti bonus annunciati dal Governo nel nuovo decreto di aprile ora chiamato decreto di maggio. Si tratta di un bonus vacanze per incentivare le famiglie a passare le ferie in Italia e nello stesso tempo per sostenere in questo modo il settore turistico. Secondo la misura, le famiglie numerose con reddito Isee fino a 35 mila euro potrebbero contare su un bonus fino a 500 euro. Per le coppie si parla di 300 euro e 150 per i single.L’emergenza coronavirus in Italia ha colpito fortemente anche il settore del turismo. Le agenzie turistiche, così come gli alberghi e le altre strutture del settore vacanze, non solo hanno visto cancellate tutte le prenotazioni per i primi mesi della'anno e per le ferie pasquali, ma vivono ora nell'incertezza di quello che potrà succedere quest'estate. Per questo il governo vuole inserire nel decreto Rilancio un bonus vacanze per incentivare le famiglie a passare le ferie in Italia e sostenere in questo modo il settore.Il Governo avrebbe anche inserito nel decreto di Rilancio un fondo da 50 milioni di euro che dovrà essere usato per coprire le spese di sanificazione delle strutture ricettive, compresi gli stabilimenti balneari e termali, e per adeguare gli spazi in base alle disposizioni di sicurezza.