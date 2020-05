Bonus autonomi da 800 euro, bonus colf da 600 euro e Reddito di Emergenza a maggio

Italia

Roma – Bonus autonomi da 800 euro per le Partite Iva, bonus colf e badanti fino a 600 euro e Reddito di emergenza fino a 800 euro per le famiglie. Sono queste alcune misure indicate dal ministero dell’Economia nel decreto di aprile ora di maggio o di rilancio. Secondo le bozze in circolazione sono decine le misure inserite nel nuovo decreto anche se il ministero dell’Economia parla di un vero e proprio documento di lavoro che raccoglie le proposte giunte da alcuni ministeri in vista del prossimo decreto legge e oggetto di discussione anche a livello politico in una riunione tenutasi nei giorni scorsi.In questi giorni arrivano conferme anche per il pacchetto di norme sul lavoro, con l’allungamento della cassa integrazione in deroga di altre 9 settimane, la proroga di Naspie disoccupazione di altri due mesi, lo stop ai licenziamenti per altri tre mesi. Confermati anche i bonus da 800 euro per le partite iva e i collaboratori e quelli per gli autonomi fino a 1.000 euro per chi dimostra di avere avuto perdite di fatturato fino al 33%. Esteso il bonus fino a 600 euro per colf e badanti.Sì anche al reddito di emergenza per chi non ha altri sostegni e ha un reddito basso con Isee fino a 15mila euro: il bonus dovrebbe essere per due mesi e va dai 400 euro per i singoli agli 800 per nucleo familiare.