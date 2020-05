Dimagrire a maggio con dieta Mediterranea: ecco come perdere peso dopo lockdown

Salute e benessere

Dimagrire a maggio con la dieta Mediterranea è facile. Ecco come perdere peso se siete ingrassati con il lockdown. Sono tanti che lamentano di aver preso qualche chilo di troppo con la quarantena che ha costretto tutti ad un lungo periodo di inattività a casa. Per riacquistare la forma in vista dell'estate, dopo i due mesi di reclusione e inattività, bisogna cominciare a seguire una sana alimentazione fare una regolare attività fisica.L’ideale per perdere peso in salute è quello di seguire una dieta Mediterranea, la dieta consigliata da medici e specialisti che aiuta a perdere peso mangiando tanta frutta, verdura e non solo. Ma vediamo in un esempio di menù giornaliero cosa si mangia nella dieta Mediterranea da 1200 calorie. Si tratta di un esempio generico che non va seguito alla lettera, ma semmai portato come riferimento dal medico nutrizionista nel momento in cui ci si rivolge per cominciare la dieta dimagrante.Ecco il menù: colazione con una spremuta di agrumi + 40 g di pane integrale + confettura fatta in casa 2 cucchiaini; spuntino: yogurt greco colato 250 g o 30 g di grana stagionato; pranzo: 80 g di pasta integrale con pomodorini freschi a volontà e basilico + branzino al forno con limone e olio evo; merenda: 1 frutto di stagione e fresco + 2-3 noci. cena: 150 g di legumi pesati cotti + finocchi crudi in insalata o verdure a scelta poco condite + 50 g di pasta integrale o pane integrale.