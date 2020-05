Decreto di Rilancio: indennizzi e contributo per agriturismi per il 2020

Italia

Roma - E' concesso un contributo straordinario, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per il 2020 per gli agriturismi. E' quanto prevede la bozza del dl Rilancio su proposta del Mipaaf per dare una prima risposta alla situazione di crisi che sta colpendo il settore dell'agriturismo. Su questo contributo può essere concessa una anticipazione, alle imprese agricole autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica e per ogni mancata presenza determinata dalla differenza tra le presenze effettive del periodo gennaio-giugno 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020 e alle altre aziende agrituristiche che non offrono servizio di alloggio, attribuendo alle stesse la percentuale di riduzione media calcolata a livello regionale per le strutture con alloggio.