Economia

Vittoria, da domani riprendono i mercatini Vittoria, da domani riprendono i mercatini

Vittoria - Da domani a Vittoria riprendono i mercatini ma solo per i generi alimentari. Una ripartenza caratterizzata da regole e disposizioni molto precise e stringenti per garantire e tutelare la salute degli operatori e dei cittadini. Via dunque, domani 9 maggio, al mercato del sabato dedicato solo ed esclusivamente al settore alimentare. In via temporanea e sperimentale, in considerazione della contingenza sanitaria Covid-19, i mercatini si svolgeranno presso il polo fieristico con ingresso dalla Valle dell'Ippari.Domani mattina in orario antimeridiano sarà consentita la vendita solo di derrate alimentari da parte degli operatori a posto fisso del mercato del sabato. Il mercatino degli agricoltori invece, si svolgerà nelle giornate di lunedì in orario pomeridiano e mercoledì in orario antimeridiano, sempre nel piazzale del polo fieristico con ingresso dalla Valle dell'Ippari. Si potrà accedere solo indossando mascherine e guanti monouso e rispettando le distanze di sicurezza. Gli operatori commerciali del mercato saranno responsabili del controllo delle prescrizioni, come da obblighi formalmente assunti con la commissione.“Cominciamo una lenta ripresa verso la normalità. I vittoriesi hanno saputo rispettare le regole ma dobbiamo stare in guardia e ricordarci che saranno i comportamenti di ciascuno di noi a determinare se potremo andare avanti o saremo costretti a tornare indietro. Dunque, prudenza e rispettiamo le regole”, commenta la Commissione straordinaria.