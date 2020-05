Modica, in pagamento oggi gli affitti: erogazione ai privati

Economia

Modica - Per i 553 utenti che ne hanno avuto diritto oggi sono stati emessi i mandati di pagamento relativi agli aiuti economici per l’affitto delle abitazioni private relativi ai mesi di marzo e aprile di quest’anno. I mandati emessi oggi sono stati erogati direttamente ai proprietari degli immobili per l’intero importo fino a un massimo di 400 euro per ogni mensilità. Se qualcuno di essi non dovesse trovare l’accredito sul proprio conto deve rivolgersi agli sportelli Unicredit di Modica.I 553 nuclei familiari che hanno ricevuto questa agevolazione sono gli stessi che hanno subìto un vistoso calo del reddito a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Le somme messe a disposizione per il sostegno ai nuclei familiari provengono dal bilancio comunale per un importo complessivo di 299.214 euro. “Con grande orgoglio il Comune di Modica è il primo ad erogare gli aiuti per i fitti alle proprie famiglie in difficoltà. Per sostenere in questi momenti di difficoltà i bilanci domestici, scongiurando così contenziosi con i proprietari degli immobili che potevano ancora di più aggravare la già precaria situazione economica portando a conseguenze sociali molto gravi.Voglio ringraziare tutti i collaboratori, a partire dalla Giunta, dai consiglieri di maggioranza che hanno condiviso e supportato il progetto, e i dipendenti del settore Servizi Sociali e della Ragioneria che, anche in condizioni di emergenza, hanno esitato ognuna delle centinaia di pratiche ricevute in tempi celeri. Se pensiamo che ad inizio maggio abbiamo erogato il contributo e se lo confrontiamo con le notizie di questi giorni riguardanti altri enti pubblici che accumulano ritardi impressionanti nello smaltimento delle pratiche, dobbiamo apprezzare ancora di più il lavoro svolto dai nostri dipendenti comunali”.