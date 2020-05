Attualità

Unicef Ragusa: la nostra pigotta Italia adottata dalla Rianimazione di Modica Unicef Ragusa: la nostra pigotta Italia adottata dalla Rianimazione di Modica

Modica – “Con gratitudine immensa per il lavoro importante dispiegato nella attuale emergenza sanitaria e per la vicinanza alla mission UNICEF, pubblichiamo le immagini del Reparto di Rianimazione Modica Hub Covid 19 per la provincia di Ragusa (Ospedale Maggiore, Modica), Reparto che ha adottato la nostra pigotta Italia, foriera di speranza”. E’ quanto si legge in un post pubblicato su Facebok nella pagina Uniìcef Ragusa. Nelle foto di gruppo, al centro, seduto, il Primario Dott. Rosario Trombadore; poi, da destra: l'Infermiera Sonia Scatà, il Caposala Ignazio Fidone, l'Infermiere Marcello Petriliggieri, l'Infermiera Rosanna Tizza.La dolce Pigotta è stata realizzata presso il Comitato Provinciale per l'UNICEF di Ragusa, dalla nostra grande Letizia Storniolo, cuore dello splendido "Team Pigotte" dell'Istituto Comprensivo Rogasi di Pozzallo.