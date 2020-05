Dimagrire senza dieta con 8 mila passi: ecco come fare

Salute e benessere

Dimagrire senza dieta con 8 mila passi è semplice basta seguire una sana alimentazione e alcune regole. Spesso lo stress di dire “comincio la dieta” o pensare ad una dieta dimagrante non aiuta ma non tutti sanno che a volte basta semplicemente eliminare tutti gli snack dolci o salati e bevande alcoliche e zuccherate dal proprio regime alimentare per cominciare a perdere peso. E’ basilare anche associare ad una dieta senza snack dolci o salati anche una buona e regolare attività fisica che aiuta a bruciare calorie e a perdere i grsssi.In particolare è consigliato, per chi non soffre di patologie importanti, fare attività fisica aerobica e cardio, no solo pesi e attrezzi di palestra. Basterebbe anche solo mantenere 8000 passi al giorno. Ma vediamo cosa mangiare per dimagrire senza dieta i un esempio semplice di menù. La colazione può essere dolce o salata, e può essere più o meno abbondante ma dovrebbe comprendere pochi grassi, a favore piuttosto di zucchero come zucchero semolato o carboidrati. Ideali le proteine come le uova o il salmone.Il caffè certo, ma non a stomaco vuoto.Lo spuntino e la merenda deve essere sempre a base di frutta o verdura. L’importante è farlo più o meno alla stessa ora ed evitare crackers o merendine. Il pranzo e la cena deve essere fatta da verdure + proteine + carboidrati. Quali verdure, quali proteine (certo, il merluzzo fritto anche no) e quali carboidrati (ideali quelli integrali ma non fateci una malattia), poco importa. E’ importante però controllare le quantità degli alimenti. le quantità vanno a logica e a buon senso, variano anche dal tipo di vita che si conduce, da quanta attività si fa.Quindi va da sé che non è l’ideale mangiare 200 g di pasta, così come non è l’ideale mangiarne 50 g senza avere una motivazione medica alle spalle. Il Ministero della salute suggerisce 80 g di carboidrati, ma va da persona a persona. Durante la dieta si deve bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e tisane dreanti o tè verde senza zucchero.