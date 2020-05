Salute e benessere

Dieta per dimagrire senza zuccheri e senza carboidrati

La dieta per dimagrire senza zuccheri e senza carboidrati è facile. Eliminare zuccheri e carboidrati quando si comincia una dieta è il vero segreto per dimagrire senza stress. Zuccheri e carboidrati sono gli alimenti che più di tutti stimolano la secrezione di insulina (il principale ormone responsabile della conservazione dei grassi nel corpo). Quando il livello di insulina si abbassa, per i grassi è più facile uscire dai depositi e cominciare ad essere bruciati al posto dei carboidrati. Un altro beneficio dell’abbassamento dei livelli di insulina è che i reni eliminano l’eccesso di sodio e acqua, e questo riduce il gonfiore e il peso dovuto all’eccesso di acqua.Non è raro veder perdere fino a 5 chili di grassi e acqua, a volte anche di più, già dopo aver mangiato e seguito una dieta senza zuccheri e carboidrati per una sola settimana.Ma vediamo quali sono gli alimenti che si possono mangiare nella dieta senza zuccheri e senza carboidrati e quelli che invece si devono abolire. Ecco l’elenco degli alimenti che si possono inserire nella dieta senza zuccheri e senza carboidrati: pollo e tacchino, manzo e vitello, maiale, selvaggina, alici, baccalà, seppie e calamari, tonno, triglie, polpo, merluzzo, orata, pesce spada, sardine.Ora vediamo quali sono gli alimenti che si devono abolire nella dieta senza zuccheri e senza carboidrati: pasta e riso, pane, pizza, cracker, dolci, farina, fuchi secchi, prugne secche albicocche secche e datteri secchi, arachidi, castagne. Il menù della dieta può semplicemente essere fatto con questi alimenti da scegliere per prano o cena o per lo spuntio o la merenda pomeridiana ma è ovvio che le quantità devono essere stabilite in base alle caratteristiche fisiche della persona. Ma vediamo un esmpio di menù della dieta senza zuccheri e senza carboidrati: colazione con uova alla coque. Spuntino: formaggio spalmabile light. Pranzo: tacchino alla piastra condito con aromi + spinaci conditi con olio extravergine di oliva. Merenda: yogurt magro al naturale. Cena: salmone al cartoccio o al vapore alle spezie + verza o broccoli in padella.