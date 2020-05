Dieta, come dimagrire nella Fase 2 dopo la quarantena: menÃ¹

Salute e benessere

Dieta, come dimagrire nella Fase 2 dopo la quarantena: menù Dieta, come dimagrire nella Fase 2 dopo la quarantena: menù

La dieta ideale per dimagrire nella fase 2 dopo la quarantena che ha fatto mettere su qualche chilo agli italiani è la dieta del minestrone. Si tratta di una dieta ipocalorica che prevede come alimento principale le verdure del minestrone. Tra gli ingredienti essenziali ci sono: aglio, cipolla, peperoni verdi, pomodori, carote, funghi, prezzemolo e cavolo. A fronte di un apporto calorico limitato (stimato in 45 Kcal per 100 grammi), una zuppa di questo tipo eserciterebbe un effetto saziante tale da permettere di raggiungere un obiettivo ambizioso: perdere anche 5 kg in una sola settimana e, allo stesso tempo, disintossicare l'organismo.Per prima cosa bisogna abolire alcuni alimenti dalla propria alimentazione ed in particolare fritti, dolci, farina, alcolici, caffè, mentre banane e uva devono essere escluse solo nei primi giorni. Per il resto, possono essere portati in tavola verdure e anche qualche alimento di origine animale. Frutta (in particolare anguria, fragole e ciliegie) e infusi possono essere utilizzati per smorzare la fame. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta della fase 2 dopo la quarantena per dimagrire in fretta. Colazione con tè verde senza zucchero, centrifughe di ortaggi, frutta o succhi senza zuccheri aggiunti oppure latte scremato o di soia.A pranzo e a cena è previsto il consumo di minestrone da solo o abbinato a verdure crude o al vapore, patate al forno, frutta, carne magra (pollo), pesce, riso integrale o insalata. Alla dieta naturalmente bisogna associare una buona e regolare attività fisica giornaliera e si può cominciare anche con una passeggiata di almeno 30 minuti al giorno a passo veloce. Come sempre raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie importanti.