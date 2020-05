Come dimagrire velocemente: ecco le 6 regole

Salute e benessere

Come dimagrire velocemente seguendo 6 semplici regole.Ad elencarle è il NHS ovvero il sistema sanitario britannico. Secondo gli esperti per perdere peso velocemente basta scegliere una alimentazione corretta e praticare attività fisica ma per avere i risultati desiderati bisogna seguire queste semplici regole: non saltare la colazione, non saltare il pranzo o la cena, fare attività fisica, niente alcool, usare un piatto più piccolo e bevi molta acqua.Ma vediamo nel dettaglio la motivazione che viene data ad ogni singola regola per dimagrire velocemente. Non saltare la colazione non serve, anzi, può portarci a mangiare snack da evitare durante la mattina. La colazione va fatta, non per forza in stile continentale, anche all’italiana con un caffè e una brioche e poi intervallata da micropasti nella mattinata. Non salatare il pranzo o a cena in quanto non serve assolutamente a niente e soprattutto non aiuta a dimagrire. Fare attività fisica p importante in quanto aiuta a bruciare più calorie di quante ne entrino nel nostro corpo e un ottimo modo per farlo è muoversi.Basta passare dal semplice e movimento a un’attività a bassa, media o alta intensità naturalmente è una buona idea. Niente alcool: tutto quel che è alcolico va evitato. Le bevande alcoliche sono un concentrato di calorie sotto ogni forma, che siano birra, vino o superalcolici. Per essere sicuri di non eccedere in calorie quindi un’ottima soluzione è ridurre al minimo possibile birra, vino e altro. O eliminarli. Usare piatti piccoli quando si è casa poiché ci abituerà a fare porzioni più piccole. Le porzioni più piccole equivalgono a meno calorie ingerite, quindi a un bilancio calorico negativo più facile da raggiungere.Bere molta acqua aiuta. L’acqua è una grande amica del corpo umano e aiuta anche a perdere peso.