Reddito di emergenza 2020 da 400 euro a 800 euro: ecco a chi spetta per 3 mesi

Roma - Reddito di emergenza 2020 nel nuovo decreto di aprile parte da 400 euro per i sigle e fino a 800 euro per le famiglie.La domanda andrà fatta entro il 31 luglio 2020. La somma per le famiglie varia a seconda del numero dei componti e può arrivare fino a 800 euro. Per poter avere il reggito di emergenza bisogna avere questi requisiti: residenza italiana; reddito mensile inferiore al reddito di emergenza stesso; patrimonio mobiliare sotto i 10mila euro (fino a un massimo di 20mila considerando gli altri componenti della famiglia); valore ISEE sotto i 15mila euro.In questi giorni è stato annunciato che il Reddito di emergenza si può sommare al Reddito di cittadinanza, ma senza superare il limite del Rem medesimo. La domanda per avere il Reddito di emergenza dovrà essere fatta all’Inps e presentata secondo le modalità stabilite dall’Istituto. Il Reddito di emergenza sarà erogato per tre mesi.