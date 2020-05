Italia

Coronavirus, zero decessi in sei regioni Coronavirus, zero decessi in sei regioni

Roma, 6 mag. - Zero decessi da ieri in sei regioni: Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Basilicata, Molise. Emerge dai dati aggiornati del Dipartimento della Protezione civile. Inoltre da ieri in due regioni, il Molise e la Valle d'Aosta, si sono registrati zero contagi.