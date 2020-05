Bonus edilizia, ecobonus al 120%: super detrazione e sconto immediato in fattura

Italia

Roma - Il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha annunciato dal suo profilo Facebook che, per rilanciare l'edilizia, l'ecobonus verrà alzato al 120%. La super detrazione - forse inserita in questo provvedimento ma non presente nella primissima bozza - sarà suddivisa in dieci rate annuali, ai contribuenti che realizzano gli interventi di riqualificazione energetica pagandoli di tasca propria.I contribuenti privi della liquidità necessaria potrebbero optare per lo sconto immediato in fattura. Il fornitore dovrebbe anticipare, sotto forma di sconto, il 100% del costo dei lavori, ma avrebbe un rimborso del 120% sotto forma di credito di imposta.