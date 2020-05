Bonus da 400 a 600 euro per colf, badanti e lavoratori domestici: ecco a chi spetta

Italia

Roma - Bonus da 400 euro a 600 euro per colf e badanti e lavoratori domestici oer i mesi aprile e maggio. E’ quanto previsto nella bozza del decreto economia inserito nel decreto di aprile. Ad averne diritto saranno colf e badanti che, alla data del 23 febbraio 2020, abbiano in essere uno o più contratti di lavoro domestico. L’importo del bonus sarà calcolato in base alle ore di lavoro previste da contratto ed il riconoscimento dell’indennità sarà ovviamente subordinato alla verifica della riduzione dell’orario di lavoro.Bisognerà aver subito un calo pari almeno al 25% rispetto all’orario previsto da contratto per poter fare domanda. La richiesta del bonus dovrà essere inoltrata dal lavoratore domestico all’INPS, anche per il tramite di patronati. Del bonus per i lavoratori domestici ne aveva già parlato il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo. Il decreto economia, pur essendo ancora in bozza, fornisce le prime conferme e fissa i requisiti per poter fare domanda.Ma vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti che colf, badanti e lavoratori domestici devono avere per poter fare la domanda: titolarità di uno o più contratti di lavoro domestico alla data del 23 febbraio 2020; non convivenza con il datore di lavoro; comprovata riduzione di almeno il 25 per cento dell’orario complessivo di lavoro. Il bonus sarà riconosciuto per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i seguenti importi: 400 euro al mese per i lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro di durata complessiva fino a 20 ore settimanali (800 euro totali per aprile e maggio); 600 euro al mese per i lavoratori domestici con uno o più contratti di durata superiore a 20 ore settimanali (1.200 euro totali).