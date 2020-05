Economia

Vittoria, cominciano i lavori nella riviera Kamarina FOTO Vittoria, cominciano i lavori nella riviera Kamarina FOTO

Galllery

Vittoria - Consegnati questa mattina, alla ditta appaltatrice, i lavori di messa in sicurezza del tratto di strada antistante il cimitero di Scoglitti lungo la riviera di Kamarina. Alla consegna dei lavori era presente, in rappresentanza della Commissione, il Dottor Filippo Dispenza, il dirigente del Comune, Marcello Dimartino, il Rup Chiara Garofalo ed i rappresentanti della ditta appaltatrice. La ditta aggiudicataria dei lavori è l’ impresa C.M.C. srl di Mussomeli (CL) per un importo di euro 413.000.Il finanziamento è stato deliberato dalla Protezione Civile con apposita ordinanza del commissario delegato, Ing. Calogero Foti, dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Sicilia. Questa misura è stata adottata nell'ambito degli interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel 2018. I cedimenti iniziali erano già cominciati nel 2016. L'opera si rende necessaria per la messa in sicurezza del tratto di strada crollato a causa delle continue mareggiate che hanno finito per erodere il tratto sottostante. L’intervento prevede la realizzazione di un muro di sostegno per sorreggere il fronte di scavo, a seguito della realizzazione dell’opera di sostegno sarà sistemata la zona a monte del pendio. Per completare la sistemazione saranno messi in opera nuovi pali per l’illuminazione pubblica e sarà ricreato un muro basso che riproporrà le sedute già esistenti. Gli interventi, coordinati dai tecnici della Protezione Civile del comune di Vittoria guidati dal dirigente Marcello Dimartino, saranno ultimati entro 120 giorni.Si tratta di un altro intervento tangibile operato dalla Commissione straordinaria del comune di Vittoria che fa fronte ad una grave emergenza sia in termini di viabilità che in termini di sicurezza verificatasi negli ultimi anni. Con questo intervento si vuole ripristinare la funzionalità di un tratto di strada importante per la collettività.