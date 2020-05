Come perdere peso grazie al bilancio calorico negativo: ecco cos'Ã¨

Salute e benessere

Come perdere peso velocemente grazie al bilancio calorico negativo. Ma cos’è il bilancio calorico negativo? Il bilancio calorico negativo è il prodotto di un rapporto molto semplice: se le calorie che spendiamo sono maggiori di quelle che accumuliamo a quel punto il bilancio calorico è negativo. Un bilancio calorico negativo a sua volta porta a una riduzione del grasso adiposo perché innesca la lipolisi e il conseguente consumo lipidico cellulare.Proprio per queste ragioni l’alimentazione è molto importante per dimagrire e va sempre associata ad una regolare attività fisica. Alimentazione per la quale è fondamentale per la propria salute evitare il fai da te, i beveroni visti su Instagram, le diete trovate su Google, le app, i consigli degli amici, ma è necessario affidarsi a un medico specializzato. Per perdere peso quindi possiamo intervenire su due fronti per dimagrire: il primo fronte è l’alimentazione, il secondo è il consumo delle calorie che assumiamo. Per consumare più calorie la soluzione più semplice è assumerne meno e aumentare l’attività fisica.Per attività fisica non si intende necessariamente un’attività aerobica: possiamo fare molto anche cambiando di poco le nostre abitudini quotidiane: andare a piedi al supermercato invece che in auto. Fare le scale a piedi, sia a casa che in ufficio. Andare al lavoro in bici invece che con i mezzi pubblici. Come regola generale, camminare di più e ogni volta possibile. Se invece si vuole perdere molto pesone bruciare più calorie si può seguire un allenamento di resistenza di tipo aerobico come cyclette, corsa, nordic walking e molto altro con picchi di alta intensità, così come un allenamento di tipo anaerobico ad alta intensità - detto anche HIIT, High Intensity Training - di conseguenza tutto quel che è pesistica o functional training.Quindi in conclusione per dimagrire velocemente ed in maniera sana bisogna mangiare meno e sano e praticare attività fisica. Non ci sono trucchi o segreti ma solo buona volontà e pazienza per ottenere i risultati.