Come accelerare il metabolismo e dimagrire 10 chili

Come accelerare il metabolismo con la dieta per perdere fino a 10 chili mangiando? E’ il sogno di tutti ed è anche la promessa che fa la nutrizionista americana Haylie Pomroy, che ha già stregato star americane come Cher, LL Cool J e Raquel Welch. La nutrizionista lo annuncia con la famosa dieta del super metabolismo, mangi di più, perdi più chili (Sperling e Kupfer). Seguendo questo tipo di regime alimentare sembre facile riuscire a perdere fino a 10 chili in quattro settimane e lo si fa mangiando ben cinque volte al giorno: tre pasti principali e due spuntini.Possibile? Sì, perché alcuni cibi hanno un potere bruciagrassi e riattivano il metabolismo. Quindi basta con i digiuni e il conteggio delle calorie, qui il punto non è più quante calorie si assumono, ma quante se ne bruciano. Ma come funziona la dieta del super metabolismo? Il programma dura 28 giorni, ovvero quattro settimane, ognuna delle quali segue tre fasi: calmare gli ormoni dello stress, sbloccare il grasso accumulato e liberare gli ormoni che bruciano il grasso. In questo modo il metabolismo viene spiazzato, perché colto di sorpresa. E qui sta la forza del metodo. Ma vediamo cosa bisogna fare nella varie fasi della dieta.Fase 1 (lunedì e martedì) con carboidrati e verdure. In questa fase l’obiettivo è stimolare l’organismo a calmarsi e a iniziare a digerire davvero gli alimenti, anziché accumularli. Far riabituare il corpo a trasformare gli alimenti che assume in energia, anziche? accumularli sotto forma di grasso. L’obiettivo e? fare in modo che l’organismo riprenda a bruciare cio? che si mangia. In questa prima fase bisogna abbinare un’attività fisica di tipo aerobico. Fase 2 (mercoledì e giovedì) con proteine e verdure. Nella fase 2 l’obiettivo è agire in modo intensivo sulla struttura dell’organismo, trasformando il grasso accumulato in muscoli. In questa fase bisogna svolgere un’attività con pesi.Fase 3 (da venerdì a domenica) con grassi sani e verdure, carboidrati e proteine. Nella fase 3 l’obiettivo è bruciare anche i grassi. La Fase 3 è ricca di grassi, pochi carboidrati, poche proteine e frutta poco glicemica, ed è? qui che si cominciano a vedere i primi cambiamenti. Questa è la fase che appiattisce il ventre e spiana i rotoli di cellulite. Dura tre giorni, ed è quella più critica della dieta del Supermetabolismo. Si inizia a fornire all’organismo i grassi giusti, quelli buoni, dopo tutto il lavoro che è stato costretto a fare per trovare il grasso accumulato e metabolizzarlo.L’attività fisica consigliata nella fase 3 è rilassante, come yoga o una passeggiata o un massaggio. Ora vediamo cosa fare e cosa no fare per stimolare l’organismo e dimagrire fino a 10 chili. Ecco le cose da fare: mangiare 5 volte al giorno, 35 volte a settimana. Vietato saltare i pasti; mangiare ogni 3­-4 ore, tranne durante il sonno; fare colazione entro 30 minuti dal risveglio; rispettare il programma fino al 28°giorno; attenersi agli alimenti consentiti in ciascuna fase.Ora vediamo le cose da non fare: vietato frumento, mais, latticini, soia, zuccheri raffinati e bevande alcoliche o zuccherate. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete e non solo.