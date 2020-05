Avviso Modica: non buttate indifferenziata

Economia

Modica - La raccolta dei rifiuti dell’indifferenziata non può essere al momento smaltita. È quanto comunica l’assessorato all’Ecologia a motivo della chiusura della discarica di Cava dei Modicani. Come si ricorderà la chiusura dell’impianto è dovuta alla scadenza dell’ordinanza del Commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Ragusa e in questo senso l’Arpa Sicilia non ha autorizzato la proroga.I comuni della provincia di Ragusa per questa ragione non possono più conferirvi i rifiuti.