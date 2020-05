Come dimagrire in 3 giorni con la dieta delle ciliegie: menÃ¹

Salute e benessere

Come dimagrire in 3 giorni con la dieta delle ciliegie: menù Come dimagrire in 3 giorni con la dieta delle ciliegie: menù

La dieta delle ciliegie è una delle diete lampo che può essere seguita una volta al mese per depurare l’organismo e perdere qualche chilo stimolando il metabolismo.Durante la dieta bisogna bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno ed abolire ogni tipo di snack dolce o salato e tutte le bevande alcoliche e zuccherate. Prima di cominciare la dieta delle ciliegie o qualsiasi altro tipo di dieta bisogna chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista.La dieta delle ciliegie è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti e alle donne in gravidanza. La dieta delle ciliegie ha un effetto lassativo motivo per cui nin è adatta anche a chi soffre di colon irritabile. Ma vediamo ora cosa si mangia giorno per giorno nella dieta delle ciliegie per dimagrire qualche chilo. Primo giorno: colazione con una manciata di ciliegie,circa una ventina, una tazza di latte di soia senza zucchero con 4 fette biscottate integrali con un velo di marmellata di ciliegie senza zucchero. Spuntino: frullato con 10 ciliegie, una banana e una mela golden.Pranzo: Insalata mista con tonno al naturale ed un uovo da condire con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva e poco sale. A seguire 30 grammi di pane integrale o 50 gr di riso integrale e una piccola macedonia di frutta. Merenda: 3 albicocche e 12 ciliegie. Cena: Pollo alla griglia con verdure grigliate e condite con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva. Un frutto di stagione. Secondo giorno: prima della colazione una manciata di ciliegie, circa una ventina. Poi una tazza di latte di soia senza zucchero con 4 biscotti integrali.Spuntino: Dieci ciliegie e due albicocche con un bicchiere di latte di riso. Il tutto può anche essere frullato e bevuto come un milk shake vegetale. Pranzo: Una porzione (circa 60 grammi) di pasta integrale da mangiare con una manciata di ceci o con delle lenticchie. A seguire un frutto di stagione. Merenda: Una macedonia fresca contenente anche ciliegie. Prima della cena: una ventina di ciliegie da mangiare intere o sotto forma di succo. Cena: Salmone al cartoccio da accompagnare con una patata al vapore e verdura di stagione, il tutto condito con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva, succo di limone e spezie.Per finire un piccolo frutto di stagione. Terzo giorno: prima della colazione unan manciata di ciliegie, circa una ventina. Poi un bicchiere di latte di soia o di mandorle e un pacchetto di cracker integrali. Spuntino: Frullato di ciliegie, fragole, frutti di bosco e latte parzialmente scremato. Pranzo: Minestrone di verdure con 50 gr di pasta integrale o 60 gr di riso integrale. A seguire una piccola insalata di tonno al naturale con fagiolini, condita con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva, succo di limone e spezie. Merenda: Una macedonia di frutta che comprenda anche delle ciliegie. Prima della cena un succo di ciliegie senza zuccheri aggiunti. Cena: Pollo alla piastra con spezie varie e insalata di pomodori e cetrioli condita con un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva e accompagnata da 30 gr di pane integrale ed un frutto di stagione.