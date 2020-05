Coronavirus, a Vittoria igienizzazione nelle strade: ecco dove

Attualità

Vittoria - La Commissione straordinaria ha avviato un nuovo programma di igienizzazione degli spazi pubblici, piazze, pavimentazioni urbane e arredi del territorio comunale di Vittoria e Scoglitti, volto a contrastare il diffondersi dell’epidemia di Covid-19. L’intervento di igienizzazione prevede l’utilizzo di prodotti sanificanti ed igienizzanti quali sali quaternari d’ammonio dosati all’1%, in conformi alla norma vigente. Le zone interessate comprendono il quadrilatero racchiuso tra le vie: Roma, Torino, Como e Stradale Forcone.Il programma proseguirà anche nei giorni successivi, secondo un calendario prestabilito, fino a completamento di tutta l’area urbana. L'ufficio ecologia del Comune ha già avviato i lavori di scerbatura e pulizia delle aree a verde della città. Gli operai questa mattina hanno completato la scerbatura dell'area di via Garibaldi verso le zone del centro storico. Gli interventi proseguiranno anche nei prossimi giorni. La scerbatura delle erbacce cresciute in questo periodo di lockdown interesserà l'intero territorio comunale compresa la frazione di Scoglitti.Sono in corso di esecuzione la scerbatura e lo spazzamento delle aree cimiteriali di Vittoria e Scoglitti.