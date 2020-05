Dieta di Maggio: il segreto della macedonia che fa dimagrire 3 kg in 5 giorni

Salute e benessere

La dieta di maggio per dimagrire si basa sul consumo di una grande varietà di frutta e verdura. Il vero segreto per perdere peso con la dieta di maggio sta nella macedonia di frutta e verdura utile per sgonfiare e detossinare l’organismo. La bellezza di questo mese risiede, oltre che nelle passeggiate soleggiate e nel primo, tiepido, venticello primaverile anche nella generosità di Madre Natura che ci offre una grande varietà di alimenti freschi ideali per la dieta.L’obiettivo della dieta di maggio, oltre a dimagrire, è quello di snellire il punto vita e asciugare i cuscinetti troppo rilassati a causa della stagione invernale che, per definizione, ci rende più pigre e più affamate. Ma vediamo in un esempio di menù di 5 giorni cosa mangiare nella dieta di maggio: Primo giorno: colazione e spuntini: come primo giorno. Pranzo: un piatto di verdure alla griglia accompagnato da un panino integrale. Cena: scarola (500 g) strascicata condita con capperi, olive, aglio e peperoncino.Secondo giorno: colazione con un tè o un caffè, un bicchiere di latte parzialmente scremato oppure uno yogurt magro. Spuntino: un frutto. Pranzo: insalata verde condita con un cucchiaino di olio extravergine di oliva e un cucchiaio di aceto balsamico più un panino integrale. Merenda: un frutto a piacere o uno yogurt magro. Cena: zuppa di verdura con carota, 2 zucchine, mezzo porro, un pomodoro, uno spicchio di aglio, 100 g di erbette, 100 g di fagiolini, una patata piccola, mezzo peperone giallo, mezza melanzana e un quarto di cipolla, il tutto condito con olio extra vergine di oliva (un cucchiaino) prezzemolo, basilico e sale.Terzo giorno: colazione e spuntini: come primo giorno. Pranzo: un piatto di verdure alla griglia accompagnato da un panino integrale. Cena: scarola (500 g) strascicata condita con capperi, olive, aglio e peperoncino. Quarto giorno: colazione con un tè o un caffè, un bicchiere di latte parzialmente scremato oppure uno yogurt magro. Spuntino: un frutto. Pranzo: insalata verde condita con un cucchiaino di olio extravergine di oliva e un cucchiaio di aceto balsamico più un panino integrale. Merenda: un frutto a piacere o uno yogurt magro.Cena: zuppa di verdura con carota, 2 zucchine, mezzo porro, un pomodoro, uno spicchio di aglio, 100 g di erbette, 100 g di fagiolini, una patata piccola, mezzo peperone giallo, mezza melanzana e un quarto di cipolla, il tutto condito con olio extra vergine di oliva (un cucchiaino) prezzemolo, basilico e sale. Quinto giorno: colazione e spuntini: inalterati. Pranzo: un piatto di bietole, fagiolini e patate condite con un cucchiaino di olio extra vergine di oliva. Cena: una zuppa di cicoria preparata con 500 g di cicoria, un dado al naturale, un cipollotto, due fette di pane pugliese, aglio e parmigiano grattugiato. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare.