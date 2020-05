Salute e benessere

A dieta con gusto e senza patire la fame A dieta con gusto e senza patire la fame

A dieta con gusto per perdere 2 chili in 3 giorni e senza soffrire la fame. Si tratta di una dieta ideale in primavera in quanto si basa sul consumo di molta frutta e verdura fresca di stagione che aiuta a dimagrire senza patire la fame. La dieta è strutturata bene e prevede ogni giorno anche il consumo di almeno un litro e mezzo di acqua e tisane drenanti e depurative. ma vediamo velocemente cosa si mangia nella dieta in un menù completo dei 3 giorni, giorno per giorno. Primo giorno: colazione con un centrifugato di mela e banana, caffè. Pranzo: insalata Iceberg con un cucchiaio di olio, macedonia con ananas, kiwi, pesca. Cena: yogurt con ciliegie. Secondo giorno: colazione con una coppetta di fragole e albicocche. Pranzo: frullato di banane, mela e yogurt bianco. Cena: spinaci con avocado, anguria. Terzo giorno: colazione con un tè verde, kiwi. Pranzo: melone e cioccolata. Cena: finocchi con arancia e cannella.Durante il tre giorni per lo spuntino di metà mattina e per la merenda pomeridiana si possono consumare bevande energizzanti e tisane drenanti, mentre sono banditi cereali e fonti proteiche a base di carne o pesce. Pochi i condimenti concessi, solo a base vegetale ed è necessaria una forte idratazione. Da eliminare la frutta secca che contiene una percentuale eccessiva di grassi, e le fritture, i dolci e le bevande alcoliche. Dopo la dieta, è importante seguire un regime di mantenimento equilibrato, come per esempio la dieta mediterranea.Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questo o qualsiasi altro regime alimentarev dietatico soprattutto se si soffre di patologie importnati come il diabete e non solo.