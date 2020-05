Italia

Fase 2, per i funerali occorre il termoscanner? Ecco la risposta

Roma – Fase 2 e termoscanner ai funerali? Sui termoscanner "ieri sera abbiamo fatto un passo avanti con il Comitato tecnico scientifico: abbiamo fatto presente la difficoltà enorme" di attrezzarsi per tanti, e "il Cts, consapevole di come molti italiani stiano assumendo sempre maggiore responsabilità, ha accettato di non rendere vincolante questa disposizione. Quindi, il termoscanner, in un primo momento richiesto per la celebrazione dei funerali, non è più considerato tale".Lo ha detto il portavoce Cei, don Ivan Maffeis, alla trasmissione radio "La Finestra su San Pietro" del Gr1.