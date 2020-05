Autocertificazione dal 4 maggio: ecco il nuovo modello SCARICA

Italia

Roma - È disponibile sul sito del ministero dell'Interno il modello di autodichiarazione per gli spostamenti da domani. Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali L'autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo. Come compilare il modulo per quest'ultimo caso? Ecco alcune indicazioni utili per compialre l’autocertificazione.Riempire tutti gli spazi sull’identità della persona che effettua lo spostamento; Compilare l’indirizzo da cui è cominciato lo spostamento e quello di destinazione; Riempire gli spazi barrando la casella "situazione di necessità"; Nello spazio "a questo riguardo dichiara che..." specificare che si tratta di una visita a un "congiunto" inserendo soltanto il grado di parentela ma non l’identità.