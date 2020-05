Coronavirus: Musumeci, Fase 2? Non faccio entrare nessuno in Sicilia

Sicilia

Palermo, 2 mag. - "Da lunedì prossimo non faccio entrare nessuno in Sicilia, come ho fatto in queste 5 settimane". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci a Omnibus La7. "Non possiamo pensare di aprire la Sicilia - dice - perchè temiamo che ci possa essere un afflusso di altre regioni assolutamente non sottoposto a una verifica sanitaria necessaria che diventa il presupposto per evitare il ritorno del contagio".E ribadisce, parlando dei numerosi siciliani che vivono al Nord: "Non li farò entrare, chi vuole venire sa che deve rimandare in agenda di qualche settimana. Non può entrare, anche se serve concordarlo con il Ministero dei trasporti perchè non dipende solo da noi".