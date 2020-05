Sicilia

Coronavirus: Musumeci, blindatura Sicilia deve continuare per tutto maggio

Palermo, 2 mag. - "Io penso che il mese di maggio debba servire a monitorare la situazione del coronavirus in Sicilia. Speriamo di arrivare a contagio zero. A mio avviso la blindatura deve restare per tutto il mese di maggio". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci intervenendo a La7. "Se il dato epidemiologico ce lo consentirà allora riapriremo la Sicilia gradualmente. Apriremo ma attraverso un sistema di prudenza", ha aggiunto Musumeci.