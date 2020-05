Dieta di maggio per snellire il punto vita: menÃ¹ giorno per giorno

Salute e benessere

Dieta di maggio per snellire il punto vita: menù giorno per giorno Dieta di maggio per snellire il punto vita: menù giorno per giorno

La dieta di maggio per snellire il punto vita si basa sul consumo di alimenti freschi e tipici di stagione. Tra gli aimenti più indicati per la dieta di maggio per snellire il punto vita ci sono: asparagi, taccole, lattuga, cicoria, ma anche ciliegie, fragole, lamponi. Si tratta di alimenti ricchi di potassio, di vitamina C, di betacarotene e di antiossidanti, che aiutano l’organismo a depurarsi, migliorano la circolazione, proteggono la pelle dalle radiazioni solari e dai radicali liberi.Nella borsa della spesa non devono mancare mai verdure come: asparagi, barba di frate, biete da coste, biete da taglio, carciofi, carote, cavolfiori, cavoli vari, cicoria bianca, cicoria bionda, cicoria catalogna, cicoria orchidea rossa, cicoria puntarelle, cicoria verde, cipolle novelle, crescione inglese, erba medica, fave, lattuga primaverile, lattuga romana, lattuga rossa, patate novelle, peperoni, piselli, radicchiello (dente di leone), rapanelli, rape, rosmarino, rucola, salvia, spinaci, taccole, zucchine.Frutta: albicocche, amarene, banane, ciliegie, fragole, lamponi, limone, nespole, pesche, pompelmi. Pesce: acciuga, cefalo muggine, dentice, nasello, pesce spada, sardina, sogliola, tonno, triglia. Ma vediamo in un esempio completo di 3 giorni della dieta di maggio per snellire il punto vita cosa si mangia. Primo giorno: colazione con un bicchiere di latte scremato, due caffè o tè e due biscotti integrali. Spuntino: una macedonia di fragole.Pranzo: un panino con bresaola e spinaci. merenda: una mela.Cena: carciofi ripieni di provolone, pane grattugiato (20 g) e rosmarino, pane. Secondo giorno: colazione con uno yogurt magro, una fettina di pane integrale con un cucchiaino di miele e un caffè o tè. Spuntino: due pesche. Pranzo: una porzione di insalata di polipo e verdure miste. Merenda: una manciata di ciliegie. Cena: involtini di petti di pollo alla salvia e peperoni grigliati. Terzo giorno: colazione con un bicchiere di latte scremato e due fette biscottate integrali con un velo di marmellata o miele. Spuntino: due fette di ananas. pranzo: un panino integrale con caprino e riucola. Merenda: una pera. Cena: ceci in insalata con ravanelli e peperoni e una fettina di pane di segale.