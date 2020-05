Dieta con ananas per 3 giorni, come dimagrire maggio: menÃ¹

Salute e benessere

La dieta con ananas per 3 giorni per dimagrire subito 2 chili è la dieta ideale a maggio. Si tratta di un regime alimentare dietetico depurativo e drenante. La dieta con ananas rientra nell’elenco delle diete veloci perché dura soltanto quattro giorno e la possiamo ripetere ciclicamente, a distanza di un mese. Questo perché, pur essendo una dieta semplice e facile da seguire, deve rientrare in un regime dietetico equilibrato. Ma prima di vedere il menù della dieta con ananas per dimagrire 2 chili in 3 giorni vediamo quali sono i benefici dell’ananas.I benefici dell’ananas: effetto anti-age. Un vero alleato contro le rughe e contro l’invecchiamento delle ossa. Allontana l’infiammazione delle articolazioni e dei muscoli, in particolare quelli associati con l’artrite; depura l’organismo, grazie al suo apporto d’acqua favorisce l’eliminazione delle tossine e la diuresi; antinfiammatorio naturale, soprattutto in inverno, l’ananas ritorna utile contro la tosse e il raffreddore. Le sue proprietà antiinfiammatorie naturali supportano i medicinali proteggendo il nostro organismo dalle infezioni; favorisce la digestione ed è fonte di fibre e questo lo rende facilita la digestione.Inoltre, risulta molto utile in caso di diarrea o colite; rafforza i denti e aiuta la vista; fa dimagrire, grazie alla bromelina che contrasta la cellulite e riduce le infiammazioni localizzate. Queste proprietà lo rendono adatto alle diete dimagranti. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta con ananas dei 3 giorni. Primo giorno: colazione con succo d’ananas, yogurt magro e tè. Spuntino: due fette di ananas. Pranzo: pane integrale, insalata di tonno e ananas. Merenda: un succo di ananas. Cena: minestra di verdure con una piccola porzione di orzo.Secondo giorno: colazione: pane integrale e succo d’ananas. Spuntino: un succo di ananas. Pranzo: 50 grammi di riso con verdure e ananas a fette. Merenda: due fette di ananas. Cena: pesce al forno con verdure e ananas. Terzo giorno: colazione con uno yogurt magro, fiocchi d’avena e ananas. Spuntino: un succo di ananas. Pranzo: bresaola e rughetta con succo d’ananas. Meredna: due fette di ananas. Cena: minestrone con riso bollito, ricotta magra e ananas. Per sfruttare al massimo le proprietà nutritive dell’ananas, dobbiamo consumarlo fresco. Una porzione di 100 grammi di ananas crudo è una fonte eccellente di manganese e di vitamina C.Inoltre, esso fornisce all’organismo: potassio, rame, calcio, magnesio, betacarotene, tiamina, B6, e folati, così come fibra solubile e insolubile. I suoi maggiori benefici sono dovuti al contenuto dell’enzima bromelina, che produce un effetto drenante e antinfiammatorio. Inoltre, esso favorisce la digestione delle proteine. Per questo motivo, l’ananas dovremmo consumarlo a fine pasto. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete. La dieta sopraelencata è puramente indicativa.