Salute e benessere

Colesterolo e dieta: alimenti che si possono mangiare e alimenti vietati Colesterolo e dieta: alimenti che si possono mangiare e alimenti vietati

Colesterolo e dieta: ecco gli alimenti che non si possono mangiare e quelli che si possono mangiare o vietati. Il colesterolo alto, o ipercolesterolemia, può dipendere dall'alimentazione, dallo stile di vita o avere una componente genetica. Quando il colesterolo si accumula nel sangue può aumentare il rischio di patologie cardiache. La maggior parte dei ricercatori ora ritiene che il grasso saturo e il grasso trans aumentino il livello di colesterolo nel sangue molto più del colesterolo presente nel cibo.Tuttavia, se il medico lo consiglia, potrebbe essere necessario limitare il colesterolo nella dieta. Gli alimenti da limitare o evitare per mantenere il colesterolo basso includono: carni rosse e altre carni che contengono grasso visibile, prodotti lattiero caseari integrali, tra cui latte intero, panna, gelato, burro e formaggio; salumi, prodotti da forno fatti con grassi saturi o trans, come ciambelle, torte e biscotti, alimenti contenenti olio "parzialmente idrogenato" nell'elenco degli ingredienti, grassi solidi, tra i quali margarina e lardo, cibi fritti. Vediamo ora gli alimenti che si possono mangiare nella dieta contro il colesterolo alto.Via libera a cereali, legumi e vegetali: questi alimenti, infatti, non contengono colesterolo e aiutano a ridurre i livelli di quello in eccesso. I vegetali ricchi di fibre contribuiscono anche a ridurre l’assorbimento del colesterolo alimentare a livello intestinale. In caso di colesterolo alto è bene quindi consumare porzioni normali di cereali, preferendo quelli integrali a quelli lavorati, e di legumi, assumendo questi ultimi almeno 2-4 volte a settimana. Tra i cereali sono pertanto consigliati pane, pasta e riso integrali, ma anche farro, avena e orzo.Largo invece a frutta e vegetali, non dimenticando di inserire nel menu quotidiano 2-3 porzioni di verdure e 2 di frutta. Il pesce può essere consumato almeno 2 o 3 volte alla settimana ed è consigliato a chi ha problemi di colesterolo alto grazie alla particolare composizione del suo grasso. Va però ricordato che sono da preferire cotture alla griglia, al cartoccio o al vapore, mentre la frittura è da evitare. Quanto al consumo di molluschi e crostacei, non deve essere superiore a una volta la settimana.Fibre solubile: si trovato in molti cibi vegetali, la fibra solubile attira l'acqua e si trasforma in un gel quando digerisci il cibo. La fibra solubile riduce il colesterolo cattivo rallentando l'assorbimento del colesterolo nel sangue. Buone fonti di fibra solubile includono crusca d'avena, orzo, noci, semi, fagioli, mele, pere, prugne, lenticchie e piselli. Grassi sani: questi includono oli di oliva, di colza e di arachidi, nonché alimenti ad alto contenuto di grassi sani di origine vegetale, come noci, semi e avocado. Alimenti integrali: Cercate "grano intero" come il primo ingrediente sull'etichetta del prodotto. Buone fonti di cereali integrali includono alcuni tipi di pane, cereali, pasta e cereali secchi come il riso integrale.Pollame (senza pelle) e carni magre: quando si tratta di carne rossa, i tagli dal lombo e del girello tendono ad essere più magri. Pesci grassi: aAssapora almeno due porzioni settimanali di salmone, trota, tonno albacore, aringa (comprese le sarde) o sgombro.