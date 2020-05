Tisana miracolosa per perdere peso: ecco la ricetta

Rimedi naturali

La tisana miracolosa per perdere peso risale ad alcuni scritti del XI secolo. E’nota anche come preziosa bevanda. La divulgazione della ricetta della tisana miracolosa o preziosa bevanda che risale sin dai tempi antichi viene chiamata anche tisana dei monaci buddisti. E’depurativa, facilita la digestione, rimuove le tossine, combatte l’ansia e lo stress. La tisana miracolosa è un ottimo rimedio contro la cellulite oltre a stimolare il metabolismo.Ma vediamo come si prepara la tisana miracolosa in casa: 1 cucchiaio di miscela di tè verde, un cucchiao di miscela per tisana a base di tulsi, il basilico santo; 10 foglie di menta tritate finissime, 1 cucchiaino di aghi di rosmarino tritati finissimi, 1 cucchiaino di fiordaliso secco. Mescolate questi ingredienti secchi, prelevandone un cucchiaio da minestra, da mettere in infusione in una teiera con acqua bollente, insieme a 1 cucchiaino di succo d’aloe vera e 2 gocce di citronella. Trascorsi 10 minuti di infusione, filtrate e sorseggiante, dopo aver dolcificato con stevia.Ma quando si deve bere la tisana miracolosa? La tisana si deve bere lontano dai pasti e si possono bere fino a 2-3 tazze al giorno. Prima di consumarla, però, è preferibile consultare il medico di fiducia in quanto alcuni ingredienti possono avere effetti indesiderati se si soffre di patologie specifiche o si assumono determinati farmaci.