Italia

Reddito di emergenza fino a 800 euro a maggio: ecco a chi spetta per 3 mesi Reddito di emergenza fino a 800 euro a maggio: ecco a chi spetta per 3 mesi

Roma - A decorrere da maggio è istituito il Reddito di emergenza, di seguito denominato 'Rem', quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. "ll Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili fino ad un massimo comunque non superiore a 800 euro mensili". E' quanto si prevede nella bozza del decreto aprile che il governo varerà nei prossimi giorni per la Fase 2.Il Rem è erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda che va presentata entro il termine del mese di luglio 2020. "Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, - si legge nella bozza - al momento della domanda e nelle mensilità in cui il beneficio viene erogato, salvo diversa specificazione, dei seguenti requisiti: a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; b) un valore del reddito familiare, nel mese precedente la richiesta del beneficio e in ciascuna mensilità che precede le erogazioni successive, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio" previsto per il Rem (da 400 a 800 euro).