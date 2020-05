Forte terremoto di magnitudo 6.7 in Grecia: epicentro a Creta

Dal mondo

Un terremoto di magnitudo 6.7 è stato registrato nell'isola di Creta, in Grecia. Secondo il sito earthquaketrack, l'epicentro è stato a 16 chilometri di profondità, a Nea Anatoli. Secondo un tweet dell'agenzia di stampa greca Ana, il sisma è stato potente ma è stato registrato con una magnitudo inferiore, di 5.9, alle 15.51 ora locale, a largo delle coste a sud di Ierapetra. La scossa è stata avvertita in varie zone dell'isola - si legge ancora su Greek Reporter - ma al momento non vi sono notizie di feriti o danni.