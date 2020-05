Attualità

La solidarietà dei dipendenti del Gruppo Minardo: buoni spesa per 200 famiglie FOTO

Modica - “Grazie davvero ai dipendenti e ai collaboratori del Gruppo Minardo. Sono azioni, gesti concreti che servono sempre e, a maggior ragione, adesso che molte famiglie vivono in grande difficoltà”. Dario Cerruto e Salvatore Fede, della Caritas di Modica, hanno ricevuto oggi, i buoni spesa acquistati dai dipendenti del Gruppo Minardo che hanno raccolto denaro, per devolvere a quasi 200 famiglie, buoni da 25 euro per l’acquisto di beni di largo consumo.“Un’idea nata all’interno del nostro gruppo e che ha trovato entusiasta ed ampia condivisione fra dipendenti e collaboratori - spiega Claudio Abbate, responsabile amministrativo del Gruppo Minardo - Il nostro, è la voglia di dare una mano in una fase difficile per tutti e, ancor di più, per chi ha davvero bisogno”. “In un momento del genere, sono gesti così che servono”, hanno detto Cerruto e Fede. Stamattina, davanti la sede del Gruppo Minardo, la consegna dei buoni spesa alla Caritas di Modica, fatta dalla giornalista di VR News, Chiara Scucces