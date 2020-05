Covid Hospital Modica, dimessi 2 dei 3 ricoverati della casa di riposo di Vittoria

Attualità

Modica, 2 maggio 2020 - Sono stati dimessi, questa mattina, due dei tre ricoverati delle case di riposo di Vittoria. Il tampone eseguito, a entrambi, è negativo. Risulta ancora positivo quello del terzo paziente. Rimangono ricoverati altri quattro pazienti, due dei quali, come già si era annunciato, saranno trasferiti in Riabilitazione, uno andrà a Scicli, mentre l’altro, paziente originario di Gela, dovrebbe essere trasferito nella Riabilitazione della propria Asp di appartenenza.Intanto, la sorella di quest’ultimo ha inviato un post che riportiamo: “Ringrazio di vero cuore tutto il personale medico ed infermieristico del reparto di rianimazione e del reparto malattie infettive dell'ospedale Maggiore di Modica per la cura e l'umanità dimostrata nel caso di mio fratello Mario P. La situazione era veramente grave, le condizioni disperate, eppure piano piano, con pazienza sono riusciti a portarlo fuori pericolo. Si parla tanto di sanità carente in Sicilia ma l'ospedale di Modica è un'eccellenza, nulla da invidiare agli ospedali del settentrione.”