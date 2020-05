Coronavirus Ragusa, positivo un medico della Clinica del Mediterraneo

Attualità

Ragusa – Un medico della Clinica del Mediterraneo di Ragusa è risultato positivo al tampone del Covid 19. La notizia arriva dall’esito di una serie di tamponi che sono stati effettuati nella clinica ragusana dopo il ricovero al Covid Hospital di Modica di un 67enne contagiato dal Covid 19 e proveniente proprio dalla clinica di Ragusa. Il medico è asintomatico e proprio per questo motivo non ne è stato disposto il ricovero all’ospedale Maggiore di Modica.Il professionista ha lavorato non solo all’interno della Clinica del Mediterraneo ma anche nell’attività privata, motivo che ha fatto subito scattare un’indagine per risalire ai contatti avuti dall’uomo nelle ultime settimane. L’Asp di Ragusa è ancora in attesa dell’esito di altri 120 tamponi eseguiti nei giorni scorsi.