Salute e benessere

Come dimagrire subito nonostante la quarantena: esempio dieta Come dimagrire subito nonostante la quarantena: esempio dieta

Come dimagrire 2 chili in 3 giorni nonostante la quarantena che ha bloccato tutti nelle proprie case è facile. Basta seguire un regime alimentare semplice che iuta a sgonfiare la pancia e a liberare l’organismo da liquidi e tossine. L’origine della dieta dei tre giorni, della quale ne esistono molte varianti, non è del tutto comprovata ma pare che sia stata ideata per velocizzare la perdita di peso alle persone sovrappeso affette da patologie al cuore e che poi sia divenuta di uso comune per la sua efficacia.Dimagrire velocemente, tuttavia, non è così semplice. Una perdita di peso repentina, infatti, necessita di un periodo di mantenimento, utile a evitare che i chili persi vengano ripresi subito. Quindi, è necessario proseguire con una dieta di mantenimento, che vi aiuti a mantenere i risultati ottenuti. ma vediamo cosa si mangia nella dieta per dimagrire 2 chili nonostante la quarantena in un esempio di menù completo. Primo giorno: colazione con un bicchiere di latte scremato, un caffè, un cucchiaino di zucchero e una fetta biscottata. Spuntino: yogurt magro alla frutta.Pranzo: una porzione tonno in scatola al naturale, fagiolini lessi e una fetta di pane integrale tostato. Merenda: una spremuta d’arancia. Cena: petto di pollo alla griglia e insalata mista da condire con un cucchiaino d’olio. Secondo giorno: colazione con un succo di un pompelmo e una fetta di pane tostato con marmellata senza zuccheri. Spuntino: un kiwi. Pranzo: 150 g di patate al vapore, peperoni grigliate e 70 g di ricotta. Merenda: un quadratino di cioccolato fondente. Cena: orata al cartoccio e spinaci al vapore.Terzo giorno: colazione con una fettina di pane integrale tostato, un uovo sodo e mezza banana e un caffè o tè a piacere. Spuntino: un frutto di stagione. Pranzo: 120 grammi di formaggio fresco spalmabile e due fette di pane tostato. Merenda: uno yogurt magro alla frutta. Cena: 90 grammi di carne a piacere, zucchine lesse e una fettina di pane integrale tostato. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie.