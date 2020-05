Rimedi naturali

Bere ogni giorno acqua e limone fa veramente dimagrire? Ecco la verità

Bere ogni giorno acqua e limone fa dimagrire veramente? Ecco tutta la verità e gli effetti che il limone ha sull’organismo. Dai tempi antichi si tramanda la classica frase “bevi acqua e limone che ti passa tutto”, è una frase che in pratica rispecchia i benefici che si hanno all’organismo grazie a questa bevanda naturale. Bere acqua e limone appena svegli è un’abitudine sempre più diffusa e molto in voga anche tra le celebrities che la sorseggiano ogni mattina prima di fare colazione. Da Beyoncé a Gwyneth Paltrow.Ma bere ogni mattino acqua e limone fa veramente dimagrire? Entrambi i due ingredienti sono pieni di proprietà, ma non è una pozione magica. L’acqua agevola la diuresi e lo smaltimento delle sostanze di scarto e delle tossine in eccesso che favoriscono l’accumulo di chili in più. Il succo di limone, ricco di vitamina C, è ottimo per contrastare i gonfiori. Se il vostro problema dunque è legato a gonfiori e ritenzione, bere acqua e limone sicuramente può aiutarvi. Questa bevanda non ha proprietà snellenti e non combatte gli attacchi di fame.Il succo del limone infatti difetta delle fibre che hanno potere saziante ma favorisce la digestione e aiuta la regolarità intestinale, fondamentali per mantenersi in forma e in salute.