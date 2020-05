Cucina

Ricetta pasta con broccoli arriminati Ricetta pasta con broccoli arriminati

La ricetta della pasta con broccoli arriminati ovvero mescolati è una ricetta tradizionale siciliana. Ecco quali ingredienti occorrono: 350 grammi di maccheroni, 50 g di uva sultanina ammorbidita in acqua per 15 minuti, 5 g di pinoli, un piccolo cavolfiore, foglie di basilico, una cipolla, un cucchiaio di conserva di pomodoro, un bicchiere di olio extravergine di oliva, due mangiate di pecorino grattugiato, tre acciughe sotto sale, un pizzico di sale. Vediamo ora come si prepara la pasta don broccoli arriminati.Lessare il cavolfiore in abbondante acqua salata. Scolarlo al dente, mettere dell'olio in una casseruola e farvi colorire la cipolla. Aggiungere la conserva di pomodoro diluita in un bicchiere di acqua calda. Mettere il coperchio e far cuocere a fuoco moderato issimo. Aggiungere il cavolfiore fungo porre le acciughe lavate e diliscate in tegame con l'olio rimasto e farle sciogliere a fiamma bassa schiacciandole con la porchetta. Poi unire le acciughe al cavolfiore, con l'uvetta scolata e asciugata e i pinoli.Mescolare e lasciare insaporire. Lessare la pasta in abbondante acqua salata scolarla in una zuppiera e condirli con il cavolfiore, pecorino grattugiato e basilico tritato. Mescolare bene e portate a tavola.