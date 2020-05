Coronavirus Modica, sindaco su Facebook: tutti negativi i 12 modicani

Attualità

Modica – “utti negativi i 12 modicani che erano in quarantena dopo essere venuti a contatto con un persona contagiata a Ragusa”. Lo annuncia in un post pubblicato su Facebook il sindaco di Modica, Ignazio Abbate. “Ho appena ricevuto notizia – scrive Abbate - che anche l'ultimo risultato è stato negativo, pertanto tutti loro possono tornare alla vita di ogni giorno. Un sospiro di sollievo per loro e per tutta la comunità modicana che così si prepara ad affrontare la fase 2 con la consapevolezza di essere sulla strada giusta”.I dodici modicani dopo un contatto avuto con una delle persone appartenenti al piccolo focolaio Covid 19 scoppiato in uno studio professionale di Ragusa erano stati messi in quarantena nelle loro abitazioni in attesa di fare i tamponi.