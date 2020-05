Politica

Modica, Carmela Minioto: siamo pronti a lavorare in videoconferenza

Modica – “In attesa che ci siano le condizioni ideali e di sicurezza per tornare a riunirci nel luogo deputato alle nostre assisi, l’aula ‘Paolo Garofalo’ di Palazzo San Domenico, insiemi ai colleghi del civico consesso, abbiamo ritenuto opportuno, verificandone già la fattibilità, lavorare in videoconferenza. Una decisione – spiega Minioto - presa già da qualche settimana, in conferenza permanente dei capigruppo, in ossequio al nostro dovere di affrontare i temi importanti della Città ma, al contempo, di osservare i dettami delle leggi attuali che vietano assembramenti e che impongono una distanza sociale che la nostra aula, oggi, non è in grado di garantire.Il consiglio comunale di Modica, è oggi pronto a lavorare in videoconferenza e comunque, come Presidente dell’assise, ho già chiesto al Segretario comunale di individuare un luogo idoneo, di proprietà dell’ente, dove tenere le sedute del consesso, rispettando le distanze sociali e evitando gli assembramenti, nel caso in cui difettino i sistemi tecnologici. Sono infatti convinta, - conclude Minioto - che il confronto ideale, debba avvenire in modo reale e non filtrato dalla tecnologia ed è per questo che in tempi stretti, sarà indicato il luogo dove tenere, fisicamente, le sedute consiliari.In ogni caso, è già in programmazione una convocazione del consiglio comunale per la prossima settimana, in modo da ricominciare l’attività istituzionale”.