Ricetta pasta incaciata: la pasta al forno del commissario Montalbano

La ricetta siciliana della pasta incaciata è un primo piatto molto gustoso da preparare. Negli ultimi anni la pasta incaciata è diventata famosa come la pasta al forno del Commissario Montalbano. La pasta incaciata è praticamente un pasta cotta al forno con una vasta varietà di ingredienti. Ecco gli ingredienti che occorrono: 400 g di maccheroni, 1 kg di pomodori maturi, 150 g di caciocavallo fresco, 150 g di carne tritata, 50 g di mortadella, 100 g di pecorino grattugiato, due uova sode, quattro melanzane, due spicchi d'aglio, mezzo bicchiere di vino bianco secco, due foglie di basilico, olio extravergine di oliva e sale e pepe.Vediamo ora come si prepara la versione classica della pasta al forno siciliana. Per prima cosa rosolate un po' di aglio, quindi mettete a cuocere i pomodori precedentemente sbollentati, privati dei semi e spezzettati. Aggiustate di sale e aggiungete a fine cottura il basilico per insaporire. Intanto affettate le melanzane, lasciate che liquido amarognolo e friggetele. In un tegame rosolare la carne tritata in abbondante olio, sfumate con il vino e completate la cottura aggiungendo alcuni cucchiai della salsa di pomodoro preparata. Cuocete la pasta in abbondante acqua salata scolatela al dente conditela in una zuppiera con la salsa di pomodoro.In una teglia da forno alternate la pasta con strati di carne, melanzane fritte, formaggio grattugiato, uova sode a fettine, caciocavallo e mortadella pezzetti, basilico tritato completate l'ultimo strato con melanzane, salsa di pomodoro e abbondante pecorino grattugiato. Infine infornate nel forno già preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti